Тепличный комплекс «Саюри»: Роста цен на наши огурцы и томаты нет

В связи с закрытием границы с Китаем на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса начался рост цен на овощи и фрукты. Генеральный директор тепличного комплекса «Саюри» Максим Гома:

— Мы выращиваем огурцы, томаты и зелень в тепличных блоках в условиях суровой зимы. Наша цель – обеспечить жителей Якутска высококачественной свежей местной продукцией, безопасной для употребления. Поднимать цены, пользуясь ситуацией с закрытием границы из-за чрезвычайной ситуации, мы не собираемся, считаем это не по-человечески. Главное – это поставлять местные овощи, развить производство до уровня обеспечения внутреннего рынка. Доводим до сведения потребителей, что никакого роста цен на продукцию «Саюри» от производителя нет и не планируется.