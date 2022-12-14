Теплая энергетика «Елки добра»

Энергетики поделились своим теплом в городской предновогодней акции «Елка добра». Для воспитанников детских домов и коррекционных школ, а также детей участников СВО они на личные средства купили и передали через организаторов акции книги, развивающие игры, конструкторы, велосипед и плюшевых зверят. Чтобы праздник сопровождали атмосфера добра и свет детских улыбок.

В год 60-летия Якутскэнерго руководители компании приняли эстафету от коллектива самого исторического энергообъекта республики – Якутской ТЭЦ, которой в ноябре исполнилось 85-лет.

Якутскэнерго регулярно поддерживает благотворительные и волонтерские акции. Ежегодно оказываете спонсорскую помощь детским домам, школам, творческим коллективам, экологическим организациям, заботится о пожилых и людях с ограниченными возможностями, содействует реализации региональных программ и социальных проектов, принимая в них самое активное участие.