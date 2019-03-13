Теперь не только пенсионеры смогут требовать алименты у детей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о праве лиц предпенсионного возраста на получение алиментов по нетрудоспособности.

Согласно действующим нормам Семейного кодекса РФ, нетрудоспособность является основанием для получения алиментов. То есть родители обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети также обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. Такое же право может возникнуть у нетрудоспособного супруга, совершеннолетних братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков, фактических воспитателей, отчима и мачехи.

«К сожалению, есть ситуации, когда дети не помогают своим родителям, в том числе оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Они взыскивают с таких детей алименты. Сегодня право взыскать алименты есть только для тех, кто достиг пенсионного возраста», — пояснил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Закон закрепляет на прежнем уровне возраст, с которого граждане, не имеющие доходов, приобретают право на алименты по нетрудоспособности: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, это право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста.

Фото: Pixabay.com