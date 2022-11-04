Теперь на госслужбе можно пребывать до 70 лет

Президент подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет Это распространяется на руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ.

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