04.11.2022
21:40
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Официально

Теперь на госслужбе можно пребывать до 70 лет

Президент подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет Это распространяется на руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ.

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