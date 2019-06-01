Теперь можно посмотреть на Колыману и Ломоносова «в айсбергах»

Сегодня, 1 июня, открылся для просмотра основной вольер белых медведей. Теперь владения Колыманы и Ломоносова стали больше, сообщили ЯСИА зоопарке «Орто Дойду».

Белые медведи оценят новый водный объект — объем бассейна увеличился в разы. А на стенах — арктический пейзаж.

Работу по росписи выполнили художник график, член союза художников Людмила Владимирова и художник-скульптор Алена Семенова. Художественная роспись стены сделана в декоративной манере климатически стойкими красками. Авторы поделились воими впечатлениями о работе в зоопарке: «Нам очень понравилось работать на свежем воздухе под пение разных птиц и рев зверей. Погода стояла замечательная. Все удалось, и мы надеемся, что медведям и гостям зоопарка понравится».

Как уже сообщало ЯСИА, сегодня же, 1 июня, в Петербургском зоопарке новоселье справит и дочь Колыманы и Ломоносова — Харчаана.