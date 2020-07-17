Тенденции по заболеванию коронавирусом в Якутске переходят в близлежащие районы

С текущей эпидемиологической обстановкой на традиционном брифинге ознакомила вице-премьер республики Ольга БАЛАБКИНА. Она отметила, что ситуация остается напряженной: коронавирус сегодня практически есть в каждом районе республики за исключением, находящихся в арктической зоне.

По её информации, за сутки в Якутии зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса, в том числе 42 – в Якутске, 5 – в Хангаласском, 4 – в Алданском и по два в Мирнинском и Таттинском районах. 97 человек выздоровели и выписались из больниц, летальный исход –1.

Ольга Валерьевна обратила внимание на то, что Хангаласский и Мегино-Кангаласский улусы находятся рядом с Якутском.

«Те тенденции, как ведёт себя заболевание в городе Якутске, сегодня переходят в близлежащие районы. Поэтому сейчас в Хангаласском районе уже регистрируются не завозные случаи, а случаи с поднятием температуры. Потому при первых признаках острых респираторных заболеваний нужно вызывать скорую помощь. Это касается всех жителей республики. Соответственно врачи должны проверять всех обратившихся на коронавирусную инфекцию», — подчеркнула Ольга Балабкина.

Зампред сообщила, что 4 новых случая подтверждены в Томмотском психоневрологическом интернате. Она отметила, что вирус в учреждении в настоящее время заблокирован в полном объёме, выявлены все контактные лица. По лечению постояльцев интерната усиленно работают медики, санитарные врачи и социальные работники.

Социальным учреждениям закрытого характера республики сегодня уделяется особое внимание. С пятницы Ольга Балабкина, как заместитель председателя правительства, взяла под личный контроль фиксацию температуры у всех постояльцев данных учреждений.

Вице-премьер поздравила 97 вылечившихся от коронавирусной инфекции граждан и поблагодарила врачей за работу.

Говоря о летальных случаях, которые были в республике, она озвучила, что все они были тяжёлыми. В основном это люди старшего поколения с различными заболеваниями, осложнениями. Якутские врачи борются за каждую жизнь.

Ольга Балабкина подчеркнула, что республика выполнила все свои обязательства с точки зрения обеспечения больниц лекарственными препаратами новых серий какие есть в РФ. В Якутии лечение больных проходит на таком же высоком уровне, как и во всей стране.

«Вчера глава Якутии встречался с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом МУРАШКО и доложил о сложившейся ситуации по коронавирусной инфекции, а также обозначил базовые проблемы отрасли в регионе. Определённую поддержку на разработку от минздрава получило наше предложение о строительстве инфекционного отделения в Якутске. Условно мы предлагаем его назвать Ковид – центр, потому что на инфекционную больницу сегодня ложится большая нагрузка и сам стационар уже старый», — резюмировала зампред.

Также Ольга Балабкина на брифинге уделила внимание вопросу медицинских справок. Вице-премьер ещё раз озвучила, что при передвижении по РФ, в том числе при выезде в санаторно-курортные зоны, требуется только одна справка – справка об отсутствии или наличии эпидемиологического окружения человека по месту его проживания. Такую справку даёт участковый врач.