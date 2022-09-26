Темпы добычи угля в Якутии превышают общероссийские

На Дальнем Востоке, в том числе в Якутии, из-за высокого спроса на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона наращивают добычу угля. Об этом говорится в сентябрьском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

По данным специалистов Банка России, темпы производства угля в Республике Саха (Якутия) превышают общероссийские. На высоком уровне остается и экспорт угля в Китай — основной рынок сбыта для якутских угольных компаний.

«По оценкам якутских предприятий, запас готовой продукции на складах увеличивается, однако расширению экспорта препятствует нехватка пропускной способности железных дорог. Модернизация действующих и открытие новых путей на разъездах Байкало-Амурской магистрали позволит увеличить объемы вывоза угля с якутских месторождений для дальнейших поставок в КНР», — отметил заместитель управляющего Отделением ― Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Андрей Гриднев.

Напомним, Банк России готовит доклад на основе информации об экономической ситуации в регионах, учитывая данные мониторинга предприятий и мнения экспертов.