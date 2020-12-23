Теме ЖКХ посвящено почти каждое четвертое обращение — ЕР

Из числа поступивших в региональную общественную приемную Дмитрия Медведева в текущем году 1719 обращений жалобы по проблемам соблюдения жилищных прав граждан составили 293 (17%); теме ЖКХ посвящено почти каждое четвертое обращение.

Преимущественно поступали жалобы на начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, на повышение финансовой нагрузки из-за увеличения тарифов на электроэнергию и водоснабжение, качество предоставляемых коммунальных услуг, расселение из аварийного жилищного фонда, отказ в текущем и капитальном ремонте многоквартирных домов, работу управляющих компаний. Обращаясь за помощью в различные государственные органы и общественные организации, граждане ставили в целом идентичные вопросы, и «обобщенный рейтинг проблем» в указанной сфере практически повторяет по содержанию и процентному соотношению статистику жалоб, поступивших в приемную.

Лидирующую тройку наиболее острых проблем ЖКХ составляют вопросы, связанные с непрозрачностью платежей за жилищные и коммунальные услуги, с высоким уровнем тарифов, предъявлением завышенных счетов за ЖКУ и низким качеством услуг.

Больше всего жалоб касалось несовершенства системы платежей, непрозрачного порядка составления квитанций, непонятных перерасчетов и дополнительных сборов, особенно остро стоит проблема начислений за отопление, являющееся самой затратной статьей расходов. В приемную обращаются с любой проблемой в сфере ЖКХ и благоустройства, ветхого жилья. Будь то некачественная работа управляющей компании, дворовые свалки, невежливость муниципальных и государственных служащих, бездействие органов местного самоуправления. На основании обращений граждан проводятся тематические Недели приема граждан. Принимаем участие со всеми региональными общественными приемными Медведева видеоконференции на тему: «ЖКХ – Приемная разъясняет», который проводит Координатор федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» депутат Московской городской Думы А.М.Козлов.

В октябре 2020 года проведен во всех регионах соцопрос о качестве предоставляемых жилищно –коммунальных услуг в вашем доме. По результатам которого состояние ЖКХ и качество коммунальных услуг назвали «плохим» 30% участников опроса, «очень плохим» — 22% (то есть в совокупности более половины населения России).

Непонимание гражданами происходящих изменений в указанной сфере, введение дополнительных требований, влекущих повышение финансовой нагрузки, при сохранении ненадлежащего качества предоставляемых услуг, закономерно вызывают их оправданную тревогу за свое материальное состояние и, как следствие, социальную напряженность. Исходя из анализа обращений, вопросов следует, что вопросы препятствующие повышению уровня и качества жизни граждан, развитию отрасли жилищно-коммунального хозяйства, эффективности и качества получаемых услуг связаны с такими проблемами как:

Изношенностью жилищного фонда;

Непрозрачностью установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

Низкой конкуренцией между управляющими организациями;

Низким качеством и необоснованной стоимостью предоставляемых населению услуг;

Слабым инвестированием в области жилищно-коммунального хозяйства;

В связи с этим, на заседании Комиссии РПС по работе с обращениями граждан и Правозащитным центром сделаны следующие выводы и рекомендации.

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства в большей части входят в сферу вопросов органов местного самоуправления. Однако органы местного самоуправления не только не имеют достаточных финансовых возможностей, но и возможностей по организации контроля и регулирования в данной области.

При этом в городе Якутске насчитывается свыше 100 управляющих организаций. Отсутствие контроля и регулирования влекут в это сферу незнакомых с данным видом деятельности «специалистов». Порог вхождения в эту сферу деятельности ограничен лишь созданием организационно-правовой формы юридического лица, индивидуального предпринимателя и наличием квалификационного аттестата выдаваемого по результатам теста. Что приводит к большому количеству недобросовестных управляющих организаций, деятельность которых так или иначе направлена только и на извлечение личной выгоды. Многочисленными примерами являются судебные разбирательства по банкротству управляющих организаций, инициированные ресурсоснабжающими организациями, что также сказывается на деятельности ресурсоснабжающих организаций.

Основными проблемами, требующих решений, являются высокий износ многоквартирных домов, низкое качество обслуживания, отсутствие благоустройства. Указанные проблемы прямо влияют на комфорт и качество проживания граждан, становятся источниками социального напряжения и социальных конфликтов.

При этом отмечаем, что восстановление жилищного фонда и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие благоустройства возможно. И для решения этих проблем необходимы очистка рынка от недобросовестных управляющих организаций, укрупнение управляющих организаций и повышение порога вхождения в эту сферу деятельности.

В настоящее время, управляющие организации почти не заинтересованы в проведении инвестиционной деятельности в восстановлении и обслуживании жилищного фонда ввиду отсутствия каких-либо гарантий на защиту инвестиций.

Отсутствие большого штата высококвалифицированных специалистов, готовых оказывать качественные услуги, обусловлено малым количеством обслуживаемых многоквартирных домов и низкой доходной частью.

Отсутствие благоустройства территорий прилегающих к многоквартирным домам обосновано многочисленными управляющими организациями, которые не только не могут придти к единому решению по мере участия в развитии территорий, но и простым отсутствием возможностей.

В целях повышения уровня, комфорта, качества проживания граждан определяются следующие основные цели и приоритетные направления жилищно-коммунального хозяйства:

Повышение порога вхождения в сферу услуг жилищно-коммунального хозяйства;

Очистка рынка от недобросовестных управляющих организаций;

Стимулирование и совершенствование конкурентных отношений организаций осуществляющих обслуживание жилищного фонда;

Вовлечение организаций осуществляющих обслуживание жилищного фонда в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

Повышению инвестиционной привлекательности в содержание жилищного фонда;

Защита инвестиционной деятельности организаций;

Повышению грамотности населения, а также обеспечения населения информацией по вопросам управления многоквартирными и жилыми домами;

Стимулирование граждан по своевременной оплате жилищно-коммунальных платежей;

Механизмами регулирования неэффективных и недобросовестных управляющих организаций на начальном этапе предлагается введение рейтинга управляющих организаций в целях организации обеспечения населения информацией по вопросам управления многоквартирными и жилыми домами, а также для определения эффективности деятельности организаций. А также использование рейтинга управляющих организаций для проведений проверок и применении санкций в отношении управляющих организаций.

Меры сдерживания и очистки рынка от недобросовестных управляющих компаний будут стимулировать естественную рыночную конкуренцию, тем самым повышая качество и количество предоставляемых услуг. Подталкивать управляющие организации на развитие разных секторов жилищно-коммунального хозяйства.

Стабильность в работе управляющих организаций приведет к инвестиционному решению вопросов связанных с восстановлением и содержанием жилищного фонда.

Для реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства необходимо устранение источника возникновения проблем, для недопущения возникновения новых, определения «границ» существующих и последующего решения оставшихся проблем.

«Проблемы состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства являются одними из наиболее острых, поскольку касаются каждодневной жизни подавляющего большинства населения. В настоящем времени назрел вопрос о повышении качества работы управляющих организаций путем повышения требований, так в Московской областной Думой в 2020 году внесен в Госдуму РФ законопроект о минимальных требованиях к материально-технической базе для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, или Самарской Земской Думой в 2020 году внесен в Госдуму РФ законопроект об увеличении размера уставного капитала управляющих организаций и введении требований к образованию работников управляющих организаций. Мы обсуждаем все эти законопроекты», — прокомментировала руководитель приемной Елена Голомарева, и призвала всех не оставаться в стороне, а присылать предложения и обращения на op@yakut.er.ru

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