Тема прямого эфира: как не стать жертвой интернет-мошенников

Заместитель министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) — начальник следственного управления, полковник юстиции Лукин Александр Иванович в четверг, 24 февраля 2022 г. проведет прямой эфир на официальной странице Администрации Главы и Правительства республики @SakhaGov в социальной сети Instagram.

Александр Лукин объяснит, как не оказаться жертвой интернет-мошенников, ответит на все вопросы, связанные с профилактикой и предупреждением дистанционных преступлений в сфере информационно- телекоммуникационных технологий, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте @Sakhagov

Начало — в 17.00 час.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)…