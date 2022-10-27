Тема для Якутии актуальная: Новые технологии в тушении лесных пожаров

Якутия оценила новые технологии для борьбы с лесными пожарами во Всероссийской выставке

ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана», подведомственное Минэкологии Якутии, приняло участие во всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии оборонно-промышленного комплекса в тушении лесных пожаров». Она состоялась в Москве 18-20 октября.

Конференция собрала под одной крышей производителей лесопожарной техники и профильные органы власти, которые занимаются тушением лесных пожаров. Помимо участия в дискуссиях и круглых столах, участники могли увидеть и оценить выставленную новейшую технику для борьбы с лесными пожарами. Мероприятие было разделено на секции по отдельным видам техники: для мониторинга и предупреждения природных пожаров, наземные средства тушения, беспилотные системы для борьбы с природными пожарами, робототехника итд.

По итогам конференции состоялось пленарное заседание, посвященное стратегическому развитию отрасли технологий для борьбы с природными пожарами, реализации решений о создании системы ведомственной связи под председательством Ивана Советникова, руководителя Рослесхоза.

«Мероприятие дает возможность увидеть все нововведения в технике для борьбе с лесными пожарами, оценить характеристики, задать все интересующие вопросы и договориться напрямую с производителями техники. Технологии в непростом деле тушения лесных пожаров развиваются с каждым днем, рост отечественной промышленности в этом направлении очень радует. Борьба с такой сильной стихией, как лесные пожары — это то, что нужно максимально механизировать с помощью дронов, роботов, беспилотников. Использование правильной техники может облегчить процесс тушения лесных пожаров, и в итоге сильно сэкономить человеческие силы и средства», — сообщает Владимир Леонов, руководитель ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана».



