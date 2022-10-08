08.10.2022
20:33
381

Якутия

Тем временем житель села Игидэй готовится по старинке к тяжелой зиме…

Помните жителя села Игидей Таттинского улуса, который завязывал узелки из камышей. Так вот, пришло время их скосить и увезти. 67-летний Виктор Марков говорит, что в этом году он сплел только 500 штук. В прошлом было около 1000. Благодаря таким заготовкам в стародавние времена якуты могли пережить голодную для скота зиму после засушливого лета, сообщает тгк @chokkai

Фото: тгк @chokkai
Источник: тгк @chokkai

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх