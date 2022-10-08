Тем временем житель села Игидэй готовится по старинке к тяжелой зиме…

Помните жителя села Игидей Таттинского улуса, который завязывал узелки из камышей. Так вот, пришло время их скосить и увезти. 67-летний Виктор Марков говорит, что в этом году он сплел только 500 штук. В прошлом было около 1000. Благодаря таким заготовкам в стародавние времена якуты могли пережить голодную для скота зиму после засушливого лета, сообщает тгк @chokkai