13.02.2020
10:14
372

Происшествия

Тело якутянина обнаружено в московском театре

Мужчину обнаружили мертвым в театре «Практика» в центре столицы.

Тело было найдено во вторник, 11 февраля в здании театра в Большом Козихинском переулке, сообщает m24.ru.

По предварительным данным, обнаружен труп 60-летнего приезжего из Якутии, работавшего в театре электриком. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Тело доставили в морг для проведения экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося.

Фото: Из открытых источников.
Источник: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/13022020/107127
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх