Тело якутянина обнаружено в московском театре

Мужчину обнаружили мертвым в театре «Практика» в центре столицы. Тело было найдено во вторник, 11 февраля в здании театра в Большом Козихинском переулке, сообщает m24.ru. По предварительным данным, обнаружен труп 60-летнего приезжего из Якутии, работавшего в театре электриком. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Тело доставили в морг для проведения экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося.

Фото: Из открытых источников. https://www.m24.ru/news/proisshestviya/13022020/107127 Источник:

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