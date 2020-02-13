13.02.2020
10:14
372
Происшествия
Тело якутянина обнаружено в московском театре
Мужчину обнаружили мертвым в театре «Практика» в центре столицы.
Тело было найдено во вторник, 11 февраля в здании театра в Большом Козихинском переулке, сообщает m24.ru.
По предварительным данным, обнаружен труп 60-летнего приезжего из Якутии, работавшего в театре электриком. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Тело доставили в морг для проведения экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося.
Фото: Из открытых источников.
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