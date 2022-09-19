19.09.2022
17:05
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Происшествия

В Якутии нашли тело пропавшего месяц назад человека

В Оймяконском районе Якутии найдено тело мужчины, пропавшего месяц назад, сообщает ЯСИА со ссылкой на Службу спасения республики.

Мужчина 15 августа вышел из посёлка Бурустах в неизвестном направлении и не давал о себе знать. Поиски велись силами родственников и знакомых, а 28 августа было подано заявление в ЕДДС района.

19 августа в результате проводимых поисковых мероприятий в местности Бурустах было найдено тело мужчины.

Фото: Пресс-службы ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: ЯСИА

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