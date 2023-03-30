… тело оставил на улице

В Верхоянском районе мужчина осужден к 7 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Верхоянская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он осужден по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В судебном заседании установлено, что в октябре 2022 года, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир многоквартирного дома п. Батагай, в ходе возникшей ссоры нанес потерпевшему не менее 34 ударов по различным частям тела, в том числе с применением металлического турника.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время. Далее, в целях сокрытия преступления, мужчина вынес погибшего и оставил его на одной из улиц п. Батагай. Тело впоследствии было найдено случайными прохожими.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.