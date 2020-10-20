20.10.2020
22:05
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Происшествия

Тело летчика из Якутии нашли в центре Екатеринбурга

Тело заметил охранник элитного жилого комплекса.

В центре Екатеринбурга нашли тело пропавшего летчика из Якутии Руслана Валеева. По словам очевидцев, у парня множественные травмы.

— У него перерезано горло, печень проткнута. Но мы видели запись с камер видеонаблюдения, он лез через забор соседнего дома и сам себе пропорол, — рассказал E1.RU очевидец.

Информацию о том, что Руслана нашли, подтвердил источник в полиции. Поисковый отряд сообщил, что приостановил поиски.

Источник: https://sakhatime.ru/incidents/28184/
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