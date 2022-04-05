Телезвезда: Смотрите, как УК перепиливает стояк в нашем доме!

Битвы в ЖКХ

На что только не идут управляющие компании за право обслуживания многоквартирного дома! ЖКХ – доходный бизнес.

Но то, что произошло в центре Якутска в конце марта – из ряда вон.

Сегодня, 5 апреля зарегистрировано заявление генерального директора ООО «Сфера комфорта» Дмитрия ЧЕРВЯКОВА руководителю управления государственного строительного и жилищного надзора РС (Я) Павлу АРГУНОВУ на действия (бездействия) управляющей организации ООО «Солидарность+».

В заявлении говорится, что на основании решения № 72 УГСиЖН РС (Я) от 14 марта 2022 года многоквартирный дом по адресу Якутск, уд. Петра Алексеева, д. 16 исключен из списка домов, находящихся в управлении ООО «Солидарность+» с 1 апреля 2022 года.

УК была в курсе, так, 30 марта на информационных стендах данного дома она вывесила объявление о предстоящем обходе квартир 1 апреля для снятия контрольных показаний индивидуальных приборов учета.

Накануне пересменки, 1 марта сотрудниками ООО «Солидарность+» «было инициировано незаконное снятие насосной станции, находящейся в элеваторе, что привело к отсутствию горячей воды в квартирах вышеупомянутого дома», — говорится в заявлении.

Ссылаясь на нормы законодательства, заявитель считает происшедшее грубым нарушением лицензионных требований и просит контролирующий орган разобраться в данной ситуации по передаче технических средств и оборудования на многоквартирный дом.

В тот же день 31 марта заявитель и жильцы дома обратились в полицию. Расследование инцидента продолжается.

О вопиющем факте, когда уходящая управляющая компания демонтировала общедомовое имущество, SakhaLife рассказала Людмила НЕМЫКИНА, председатель совета данного дома, помощник депутата Якутской городской Думы Юлии ФЕДОРОВОЙ. Она же предоставила и видеосюжеты, оперативно снятые на мобильный телефон. Сегодня Людмила Борисовна была в исполкоме регионального отделения «Единой России». От имени жильцов многоквартирного дома, Людмила Борисовна просит держать расследование данного дела на контроле партии и прессы.

Отметим, что Людмила Борисовна – человек известный на всю страну. Первая манекенщица Якутска, она участвовала в передаче «Мужское / Женское» на Первом канале. Так же Людмила Немыкина участвовала в передаче Андрея МАЛАХОВА «Пусть говорят», в которой рассказала о своем романе с легендарным диктором Евгением КОЧЕРГИНЫМ, от которого родила дочь Милану в 1979 году.