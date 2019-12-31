31.12.2019
11:58
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Светская хроника
Телезвезда НВК САХА счастлива в Швеции
Телезвезда НВК САХА Саргылана ЗАХАРОВА встречает новый год в Швеции. С дочерью и другом. Об этом журналистка сообщает в соцсети.
Они уже решили, что будут вместе, но подробности Саргылана предпочитает не разглашать.
Подписчики Саргыланы желают ей любви и счастья.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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