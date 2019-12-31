Телезвезда НВК САХА счастлива в Швеции

Телезвезда НВК САХА Саргылана ЗАХАРОВА встречает новый год в Швеции. С дочерью и другом. Об этом журналистка сообщает в соцсети.

Они уже решили, что будут вместе, но подробности Саргылана предпочитает не разглашать.

Подписчики Саргыланы желают ей любви и счастья.