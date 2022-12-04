04.12.2022
21:29
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Светская хроника
Телезвезда наслаждается футболом и морем
Телезвезда НВК САХА, ведущий кулинарного шоу «Просто Вкусно» Петр ЦЫПАНДИН со своей очаровательной женой Викторией наслаждаются жизнью в отпуске.
Супружеская пара уже на третьем чемпионате мира по футболу, н этот раз в Катаре. А на досуге купaется в Персидском заливе Аравийского моря.
Об этом телезвезда сообщает в соцсети.
Источник: https://vk.com/petr_tsypandin
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