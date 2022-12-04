Телезвезда наслаждается футболом и морем

Телезвезда НВК САХА, ведущий кулинарного шоу «Просто Вкусно» Петр ЦЫПАНДИН со своей очаровательной женой Викторией наслаждаются жизнью в отпуске.

Супружеская пара уже на третьем чемпионате мира по футболу, н этот раз в Катаре. А на досуге купaется в Персидском заливе Аравийского моря.

Об этом телезвезда сообщает в соцсети.