Телевизор, ведро и тазик стали «добычей» квартирного вора

В дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району Якутии 57-летняя жительница села сообщила о квартирной краже. Полицейские выяснили, что злоумышленник, пока никого не было в квартире, вскрыл дверной замок и похитил из дома телевизор, магнитофон, ковер, ведро и тазик. Материальный ущерб составил 8 000 рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 48-летний сосед с непогашенной судимостью. Похищенные вещи мужчина унёс к себе домой. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Похищенное имущество возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.