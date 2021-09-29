Телеведущая Ирена Понарошку дала экологические советы участникам форума ProДФО

Известная российская телеведущая и журналистка Ирена Понарошку приняла участие в работе форума «ProДФО – Сахалинская область». Она поделилась советами, как заботиться об экологии в повседневной жизни, и ответила на вопросы участников, передаёт ЯСИА.

Телеведущая приняла участие в дискуссии на тему «Зеленые экосоветы по переходу от ЭГО к ЭКО». Ирена Понарошку отметила, что экологическим вопросам начинают уделять все больше внимания на самом высоком уровне – разрабатывают новые законопроекты, внедряют корпоративные инициативы. Но в то же время изменения не должны идти только сверху, а также ответсвенность за экологическое благополучие лежит на каждом человеке.

Она рассказала, что можно сделать, чтобы минимизировать вред, который наносит экологии человек. Конечно же, по возможности надо стараться покупать местные продукты, ведь это не только натурально, но и их перевозка создает меньшую нагрузку на транспортную систему, а также позволяет поддерживать местный бизнес.

Кроме того, Понарошку посоветовала внимательно относиться к пакетам, сдавать их на переработку. При этом, экоактивистка подчеркнула, что они являются самым экологичным выбором по сравнению с бумажными пакетами и шопперами, так как они требуют гораздо больше ресурсов для производства, как и шопперы, которые могут считаться действительно экологичным только после 20 лет ежедневного использования.

Ряд советов затрагивал не только сохранение природы, но и сбережение собственного здоровья.

«Например, пластиковые бутылки с водой и бумажные стаканчики для кофе не только вредят экологии, но и способствуют попаданию в организм частиц микропластика, причем объем поступившего за месяц в организм пластика может сравниться с объемом, достаточным для изготовления пластиковой карты.

Стоит внести изменения и в потребительские привычки. Например, покупать овощи и фрукты некрасивой формы. Они, как правило, не уступают по вкусу более симпатичным экземплярам, но из-за формы часто выбрасываются. Постараться приобретать яйца в бумажной упаковке, поскольку ее проще переработать, по возможности сократить использование влажных салфеток, популярность которых заметно возросла из-за пандемии», — сказала Ирина Понарошку.

Отдельно телеведущая отметила, что при заботе об экологии важно исходить из желания позаботиться о планете.

Проблема экологии стала главной темой очередного Дальневосточного форума ProДФО в Южно-Сахалинске.