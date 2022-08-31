Телеканал «Якутия 24» приглашает присоединиться к Всероссийскому марафону «Знание»

В эфире телеканала «Якутия 24» с 1 по 3 сентября будут транслировать выступления ведущих спикеров просветительского марафона Российского общества «Знание». Среди лекторов – государственные деятели, лидеры бизнеса, ученые и популяризаторы науки, известные артисты, режиссеры, специалисты медиаиндустрии.

Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также историческое и культурное наследие, природные богатства страны — все это станет предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона.

Время трансляций со спикерами марафона «Знание». Время якутское.

1 сентября

С 9.15 до 11.00;

С 14.00 до 14.45;

С 15.30 до 16.30;

С 20.30 до 22.30.

2 сентября

С 9.15 до 11.00;

С 14.00 до 14.45;

С 15.30 до 16.30;

С 20.30 до 22.15.

3 сентября

С 9.15 до 11.45;

С 12.15 до 14.45;

С 15.15 до 16.45;

С 21.15 до 22.15.

Напоминаем, с 31 августа по 2 сентября проходит федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание». Каждая из пяти площадок марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске, Петропавловске-на-Камчатке освещает определенную тему.

Цель марафона — показать актуальные достижения России в разных сферах, познакомить с людьми, которые создают эти достижения, историями их успеха, тем самым увлечь и замотивировать молодежь на саморазвитие и активную жизненную позицию в реализации своих талантов.

Посмотреть прямую трансляцию Марафона можно на сайте: https://marathon.znanierussia.ru/ и в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте: https://vk.com/znanierussia.