Телеканал «Якутия 24» приглашает присоединиться к Всероссийскому марафону «Знание»
В эфире телеканала «Якутия 24» с 1 по 3 сентября будут транслировать выступления ведущих спикеров просветительского марафона Российского общества «Знание». Среди лекторов – государственные деятели, лидеры бизнеса, ученые и популяризаторы науки, известные артисты, режиссеры, специалисты медиаиндустрии.
Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также историческое и культурное наследие, природные богатства страны — все это станет предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона.
Время трансляций со спикерами марафона «Знание». Время якутское.
1 сентября
С 9.15 до 11.00;
С 14.00 до 14.45;
С 15.30 до 16.30;
С 20.30 до 22.30.
2 сентября
С 9.15 до 11.00;
С 14.00 до 14.45;
С 15.30 до 16.30;
С 20.30 до 22.15.
3 сентября
С 9.15 до 11.45;
С 12.15 до 14.45;
С 15.15 до 16.45;
С 21.15 до 22.15.
Напоминаем, с 31 августа по 2 сентября проходит федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание». Каждая из пяти площадок марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске, Петропавловске-на-Камчатке освещает определенную тему.
Цель марафона — показать актуальные достижения России в разных сферах, познакомить с людьми, которые создают эти достижения, историями их успеха, тем самым увлечь и замотивировать молодежь на саморазвитие и активную жизненную позицию в реализации своих талантов.
Посмотреть прямую трансляцию Марафона можно на сайте: https://marathon.znanierussia.ru/ и в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте: https://vk.com/znanierussia.
+7 (999) 174-67-82
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