Телеканал «Сталинград» о шокирующей истории в Якутии

Телеканал «Сталинград» о резонансом деле в Якутии. На данный момент 28 833 просмотра и 764 комментария.

Пользователи сети пишут:

«В таких людях спасение и будущее нашей страны. Пока жив хотя бы один такой человек, есть надежда на возрождение страны, её научного, промышленного потенциалов. Давайте оберегать и помогать таким людям».

«Берегите, охранять надо такое сокровище».

«Сколько самородков и гениев рождает наша земля, но как и всегда их намеренно не замечают…. Спасибо большое Анатолию и крепкого здоровья ему и его близким».

«Какой ужас! Его нужно беречь, ребята он не должен оставаться один! Очень много ядерщиков, физиков было уничтожено! Послушайте не оставляйте его одного, это провокаторы….. Желаем скорейшего выздоровления».

«Это умышленное нападение Заранее подготовленное теми кто не хочет изобретению продвижение . Необходимо найти заказчиков преступления».

«Какие молодцы, что освещаете данное преступление. Спасибо людям, которые поддерживают. Это преступление должна взять под свою юрздикцию Генеральная прокуратура».

«Его достижение имеет большую значимость, это подтверждено покушением на него, вы понимаете чтобы его наследство не пропало, и пошло на благо народа, а так же обеспечить свою безопасность, необходимо публично опубликовывать тех. документацию на такие достижения. Куда угодно в газету в книгу, журнал… массовым тиражом в нескольких регионах. Это очень похоже на заказуху».

«Я ПЛАЧУ!!!!!!!!!! Как больно… Ведь это было ожидаемо! Всех убирают, кто активен и помогает людям».

«Такой великий учёный и так живёт просто. Его должны обеспечить всем самым лучшим и предоставить все условия для работы в том числе и охрану» и т.д.