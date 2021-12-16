Телеинтервью Ариана Романовского, редактора Татлер, уроженца Якутии

Ариан Романовский, редактор Tatler, дал интервью на телеканале Москва-24.

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Tatler – журнал о моде и светской жизни, имеющий громадное мировое влияние в индустрии красоты. Это одно из старейших изданий в мире, впервые он вышел в Лондоне более трехста лет назад.

Ариан — уроженец Якутии, выпускник факультета журналистики МГУ, пишет, что как профессионал сформировался именно в стенах Tatler.