Телеграмеры Якутии – на актуальную тему

Телеграмеры Якутии активно обсуждают законопроект Клишаса — Крашенниникова по части ОМСУ. Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В обществе идет активное обсуждение. Аналитики считают, что предложенный законопроект усиливает вертикаль власти, предполагая подчинение сверху донизу, то есть демократический централизм. Согласно законопроекту, предполагается выборы мэров городов и глав районов передать на усмотрение губернаторов, то есть окончательно отказаться от принципа выборности глав муниципалитетов. Так же законопроект предлагает наделить губернаторов полномочиями отправлять мэров в отставку. Пока же на практике мэров вынуждают уходить «по собственному желанию» в случае острой необходимости. Обсуждаются и другие нормы законопроекта, например переход на одноуровневую систему.

Приведем некоторые из озвученных позиций якутских телеграмеров.

Нардеп @pv_ksenofontov заверяет тг-сообщество, что республика — один из самых подготовленных к одноуровневой системе муниципального образования регионов России, но необходимо аккуратно подойти к вопросу проведения реформы в районах Крайнего Севера. Депутат ГД @RealSardana высказалась по поводу законопроекта неоднозначно. По ее мнению, проект содержит недоработки, которые надо будет корректировать.

@yakutiaoneday развеивает мифы, связанные с документом: правовой статус муниципалитетов не поменяется, а власть станет ближе к народу. За главами поселений и городских округов будет закреплена личная ответственность. Сегодня некоторые наслежные руководители систематически перекидывают ответственность на район или республику, тормозя развитие села.

Подписчик @pranyamedia заостряет внимание, что в нынешних условиях частенько происходит дублирование полномочий между муниципалитетами и районными администрациями. Неназванный автор считает, что предлагаемая система не без греха, но позволит серьезно сэкономить средства на содержание органов власти, а освободившиеся деньги можно будет перекинуть на реализацию поселковых проектов.

Таким образом, значительная часть телеграм-аналитиков сошлась во мнении, что законопроект несет в себе качественные изменения. Другая часть пользователей и авторов считает, что закон сыроват: некоторые пункты нуждаются в корректировке и адаптации под территориально-климатические условия.