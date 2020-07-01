Депутат: Якутск голосует против поправок

Известный журналист Виталий Обедин в телеграм-канале «ВО!» пишет и приводит фотографию протокола:

Опорой административного ресурса на выборах в Якутск всегда были «студенческие участки». На них, например, кандидаты от партии власти всегда брали свои 65-70%. Но времена меняются. Знакомые скинули фото протокола с университетского участка.

72% против!