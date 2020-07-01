01.07.2020
22:55
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Политика

Депутат: Якутск голосует против поправок

Известный журналист Виталий Обедин в телеграм-канале «ВО!» пишет и приводит фотографию протокола:

Опорой административного ресурса на выборах в Якутск всегда были «студенческие участки». На них, например, кандидаты от партии власти всегда брали свои 65-70%. Но времена меняются. Знакомые скинули фото протокола с университетского участка.
72% против!

Депутат Якутской городской Думы Денис Васильев пишет, что во всех участках Якутска побеждают противники поправок в КОнституцию.

Фото: Телеграм
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