Telegram в Якутии набирает популярность

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Якутии: за год объём мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в четыре раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает Whatsapp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Иркутской и Челябинской областях, Забайкальском крае, республике Бурятия. В Якутии Telegram пока занимает второе место, а меньше всего в России им пользуются на Северном Кавказе.

За год в республике совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 51%. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 61%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram при этом вырос на 24% и занимает 38% трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в Якутии. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Тройку популярных мессенджеров в республике замыкает Viber c долей 1%. В прошлом году на него приходилось1,5% трафика.

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