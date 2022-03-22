Telegram в Якутии догоняет по популярности WhatsApp

В марте 2022 года сервис Telegram в России обошёл WhatsApp более чем в 80 регионах России, став самым популярным мессенджером у жителей страны, и в Якутии он становится все более востребованным. Сервис начал активно расти с 24 февраля. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов BigData.

За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах Республики увеличилась с 38% до 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp сократилась с 61% до 51%, но он по-прежнему лидирует по объему трафика в республике. Доля Viber осталась на уровне 1%.

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.

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