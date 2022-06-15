Телеграм успешно замещает Instagram и Facebook в России

С февраля популярность Telegram в России выросла в два раза

Число пользователей, которые в мае хотя бы раз в день заходили в Telegram, выросло к июню до 40 млн, подсчитали в Mediascope. С апреля этот показатель увеличился почти на 10 млн человек. Заблокированные соцсети продолжают терять пользователей. Если до войны в Украине среднесуточный охват Instagram в России составлял 39 млн человек, то к середине апреля он упал до 14,5 млн, а к концу мая — до 11,7 млн. У Facebook охваты рухнули с 6,7 млн пользователей в сутки сначала до 2,9 млн человек, а потом до 1,9 млн, подсчитали в Mediascope. Telegram без проблем занял освободившуюся нишу. После 24 февраля у людей сильно вырос спрос на информацию с разных сторон. Telegram стал главной площадкой, где эту информацию можно оперативно получать. сообщает тгк Телеграм Инфо

График прироста топ-20 Telegram-каналов за 3 месяца.