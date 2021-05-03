«Телега» сообщила, что за жидкость плеснули в глаза Городецкому

Телеграмм-канал информационного агентства Sakhaday сообщает, что за жидкостью плеснули в глаза Юрия Городецкого, главного редактора газет «Жизнь Якутии» и «Криминальный Якутск». Со ссылкой на своих слухмейкеров в МВД телеграмм-канал сообщает, что это была водка.

Напомним, что утром 2 мая Юрий Городецкий был доставлен в офтальмологию с ожогом глаз. Об этом сообщило Sakhatime, информагентство, принадлежащее пострадавшему.

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, учитывая резонанс, который получило происшествие, подтвердил в своем фейсбуке сам факт, что Юрий Городецкий действительно поступил в их больницу с ожогом глаз. Более подробные сведения Иван Петрович, сам в прошлом журналист, готов предоставить только правоохранительным органам.

SakhaLife следит за развитием событий.