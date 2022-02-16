Телефоны спасения на случай внештатных ситуаций на автозимниках

Напоминаем телефоны на случай внештатных ситуаций на автозимниках Якутии

Зима еще не отступила на территории Якутии. Туманы, метели и, как следствие, ограниченная видимость, создают трудности на автозимниках.

Уважаемые водители, особое внимание обращайте на дорожные знаки. Дорожные службы следят за обстановкой на трассах. Соблюдайте правила дорожного движения. Лучший вариант ехать с кем-нибудь в паре — в случае неприятностей на дороге будет намного легче решать проблемы.

В случае поломки автомобиля на трассе будет некомфортно без обычных валенок и теплой одежды.

Держите телефон всегда заряженным и в тепле, не забывайте о запасе топлива и его качестве. Обычная бензиновая паяльная лампа не раз спасала жизни людей.

Спасатели ГБУ «Служба спасения РС(Я)» настоятельно рекомендуют, даже если вы собрались выехать в соседнюю деревню за пару километров: бросьте в багажник вышеперечисленные вещи и сообщите своим близким, друзьям или соседям, куда вы едете и когда планируете вернуться. Нож, фонарик, спички, обычный армейский сухпаек не займут много места в машине.

ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» подготовила информацию для водителей в случае внештатных ситуаций на федеральных трассах и автозимниках. Здесь указаны телефонные номера ЕДДС районов Республики Саха (Якутия), вдоль которых проходят ФАД и зимники.

ЦУКС МЧС Якутск 8(4112) 421432; Служба спасения Якутск 8(4112) 459019, 405620 единый телефон спасения 112

ФАД А-360 «Лена»

ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350

ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044, 89241701235

ЕДДС Алданского района 8(41145) 37372, 89245901141

ЕДДС Нерюнгринского района 8(41147) 43239, 43668

ФАД А-331″Вилюй» и автозимник «Анабар»

ЕДДС г. Якутска 8(4112) 444229, 444564, 717066

ЕДДС Горного района 8(41131) 41010, 41407, 89248695119

ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036

ЕДДС Верхневилюйского района 8(41133) 41501.

ЕДДС Нюрбинского района 8(41134) 22201.

ЕДДС Сунтарского района 8(41135) 22102.

ЕДДС Мирнинского района 8(41136) 43112, 44-112.

ЕДДС Ленского района 8(41137) 23112.

ЕДДС Оленёкского района 8(41169) 21400.

ЕДДС Анабарского района 8(41168) 21473.

Автозимник «Жиганск»

ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036

ЕДДС Жиганского района 8(41164) 22092

ФАД Р504 «Колыма»

ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350.

ЕДДС Чурапчинского района 8(41151) 41660, 41460, 89841194603

ЕДДС Таттинского района 8(41152) 41233, 42787

ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000

ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391

Автозимник «Колыма»

ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391

ЕДДС Момского района «Хону» 8(41150) 21324, 21074

ЕДДС Верхнеколымского района 8(41155) 41999

ЕДДС Среднеколымского района 8(41156) 41831

ЕДДС Нижнеколымского района «Черский» 8(41157) 23206, 23292

Автозимник «Индигир»

ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391

ЕДДС Момского района «Хону» 8(41150) 21324, 21074

ЕДДС Абыйского района 8(41159) 22022, 21002, 21259

ЕДДС Аллаиховского района 8(41158) 21511

Автозимник Амга-Алдан

ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350

ЕДДС Амгинского района 8(41142) 42772

ЕДДС Усть-Майского района 8(41141) 43200, 42734

Автозимник «Яна»

ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000

ЕДДС Верхоянского района 8(41165) 20499, 20606

ЕДДС Уст- Янского района 8(41166) 27063, 27044

ЕДДС Булунского района 8(41167) 52318

Автозимник «Умнас»

ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044

ЕДДС Олекминского района 8(41138) 44193, 41288

ЕДДС Ленского района 8(41137)23112