Телефоны спасения на случай внештатных ситуаций на автозимниках
Напоминаем телефоны на случай внештатных ситуаций на автозимниках Якутии
Зима еще не отступила на территории Якутии. Туманы, метели и, как следствие, ограниченная видимость, создают трудности на автозимниках.
Уважаемые водители, особое внимание обращайте на дорожные знаки. Дорожные службы следят за обстановкой на трассах. Соблюдайте правила дорожного движения. Лучший вариант ехать с кем-нибудь в паре — в случае неприятностей на дороге будет намного легче решать проблемы.
В случае поломки автомобиля на трассе будет некомфортно без обычных валенок и теплой одежды.
Держите телефон всегда заряженным и в тепле, не забывайте о запасе топлива и его качестве. Обычная бензиновая паяльная лампа не раз спасала жизни людей.
Спасатели ГБУ «Служба спасения РС(Я)» настоятельно рекомендуют, даже если вы собрались выехать в соседнюю деревню за пару километров: бросьте в багажник вышеперечисленные вещи и сообщите своим близким, друзьям или соседям, куда вы едете и когда планируете вернуться. Нож, фонарик, спички, обычный армейский сухпаек не займут много места в машине.
ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» подготовила информацию для водителей в случае внештатных ситуаций на федеральных трассах и автозимниках. Здесь указаны телефонные номера ЕДДС районов Республики Саха (Якутия), вдоль которых проходят ФАД и зимники.
ЦУКС МЧС Якутск 8(4112) 421432; Служба спасения Якутск 8(4112) 459019, 405620 единый телефон спасения 112
ФАД А-360 «Лена»
ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350
ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044, 89241701235
ЕДДС Алданского района 8(41145) 37372, 89245901141
ЕДДС Нерюнгринского района 8(41147) 43239, 43668
ФАД А-331″Вилюй» и автозимник «Анабар»
ЕДДС г. Якутска 8(4112) 444229, 444564, 717066
ЕДДС Горного района 8(41131) 41010, 41407, 89248695119
ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036
ЕДДС Верхневилюйского района 8(41133) 41501.
ЕДДС Нюрбинского района 8(41134) 22201.
ЕДДС Сунтарского района 8(41135) 22102.
ЕДДС Мирнинского района 8(41136) 43112, 44-112.
ЕДДС Ленского района 8(41137) 23112.
ЕДДС Оленёкского района 8(41169) 21400.
ЕДДС Анабарского района 8(41168) 21473.
Автозимник «Жиганск»
ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036
ЕДДС Жиганского района 8(41164) 22092
ФАД Р504 «Колыма»
ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350.
ЕДДС Чурапчинского района 8(41151) 41660, 41460, 89841194603
ЕДДС Таттинского района 8(41152) 41233, 42787
ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000
ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391
Автозимник «Колыма»
ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391
ЕДДС Момского района «Хону» 8(41150) 21324, 21074
ЕДДС Верхнеколымского района 8(41155) 41999
ЕДДС Среднеколымского района 8(41156) 41831
ЕДДС Нижнеколымского района «Черский» 8(41157) 23206, 23292
Автозимник «Индигир»
ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391
ЕДДС Момского района «Хону» 8(41150) 21324, 21074
ЕДДС Абыйского района 8(41159) 22022, 21002, 21259
ЕДДС Аллаиховского района 8(41158) 21511
Автозимник Амга-Алдан
ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350
ЕДДС Амгинского района 8(41142) 42772
ЕДДС Усть-Майского района 8(41141) 43200, 42734
Автозимник «Яна»
ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000
ЕДДС Верхоянского района 8(41165) 20499, 20606
ЕДДС Уст- Янского района 8(41166) 27063, 27044
ЕДДС Булунского района 8(41167) 52318
Автозимник «Умнас»
ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044
ЕДДС Олекминского района 8(41138) 44193, 41288
ЕДДС Ленского района 8(41137)23112
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