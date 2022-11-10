Телефонный террорист ответит в суде за свою шутку

В Республике Саха (Якутия) транспортный прокурор в суд направил уголовное дело о «телефонном терроризме»

Якутский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры).

По версии следствия, в январе 2022 года 22-хлетний местный житель из хулиганских побуждений с помощью сотового телефона направил на адреса электронных почт международного аэропорта Якутск имени Платона Ойунского, АО «Авиакомпания «Якутия» и торгового центра «Проспект» электронные письма о минировании указанных объектов. В ходе проверки сообщений о готовящихся актах терроризма взрывные устройства не были обнаружены, информация не подтвердилась.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был установлен и задержан сотрудниками полиции, возбуждено уголовное дело.

Также в мае 2022 года злоумышленник, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении по ранее возбужденному уголовному делу, совершил аналогичное преступление, сообщив по телефону в международный аэропорт Якутск имени Платона Ойунского о его минировании. Проверкой по сообщению взрывные устройства не были обнаружены, информация не подтвердилась.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого Якутским городским судом РС (Я) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела проведено следственным отделом Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

Уголовное дело направлено в Якутский городской суд РС (Я) для рассмотрения по существу.

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