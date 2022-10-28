28.10.2022
11:24
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Происшествия

Телефонный разговор обошелся женщине в 400 тысяч рублей

Пока разговаривала по телефону исчезли 400 000 рублей.

400 000 рублей лишилась жительница г. Ленск, поговорив с мошенниками по телефону.  

К женщине поступил звонок с иногороднего номера. Звонивший преставился сотрудником банка «ВТБ» и уточнил не подавала ли она заявку на кредит. Жительница Ленска ответила отрицательно, на что «банковский сотрудник» предложил абсурдный план по «спасению» денег на счете «ВТБ». Для этого женщина должны была пойти в сторонний банк и оформить на себя кредит, а затем обналичить все эти деньги. Женщина так и поступила: она дошла до другого банка, оформила там кредит на 400 000 рублей и обналичила их. Затем, следуя инструкциям мошенника перечислила их на продиктованные им счета. После всех этих манипуляций, женщина ждала звонок от неизвестного, не дождавшись обратилась в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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