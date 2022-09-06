06.09.2022
20:29
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Происшествия

Телефонные мошенники сорвали куш 

46-летняя женщина поверила телефонным аферистам и перевела им 150 000 рублей

В г. Якутске сотрудница «Ресурсного центра при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия)», выполняя указания мошенников, которые те озвучивали ей по телефону, оформила кредит и перевела аферистам. 

Днем 46-летней женщине позвонили незнакомцы: сначала это был «сотрудник Центробанка», который сообщил о мошеннических действиях, связанных с ее банковским счетом. Следом разговор продолжил мужчина якобы из Следственного комитета, который просил помочь в поимке настоящего мошенника и следовать инструкциям сотрудника банка.  

Не понимая, что ее обманывают, потерпевшая под диктовку звонивших оформила займ в мобильном приложении банка и перевела 150 тысяч рублей на указанный ими «киви-кошелек». 

Когда злоумышленники перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. 

Уважаемые жители Якутии! Если вам звонят, представляясь банковскими сотрудниками или «службой безопасности банка» и сообщают, что мошенники пытаются оформить кредит на ваше имя, затем предлагают продиктовать данные карты, убеждают перевести деньги на отдельный «безопасный счет», а также оформить «встречный» кредит для защиты ваших денежных средств, то НЕ ВЕРЬТЕ! Это и есть мошенники!

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
Один комментарий на «Телефонные мошенники сорвали куш »
  1. Федор 06.09.2022 21:05

    Лучше вообще заблокировать звонки от неизвестных номеров. Если очень нужный человек,то найдет и через ватсап или СМС.

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