Телефонные мошенники сорвали куш
46-летняя женщина поверила телефонным аферистам и перевела им 150 000 рублей
В г. Якутске сотрудница «Ресурсного центра при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия)», выполняя указания мошенников, которые те озвучивали ей по телефону, оформила кредит и перевела аферистам.
Днем 46-летней женщине позвонили незнакомцы: сначала это был «сотрудник Центробанка», который сообщил о мошеннических действиях, связанных с ее банковским счетом. Следом разговор продолжил мужчина якобы из Следственного комитета, который просил помочь в поимке настоящего мошенника и следовать инструкциям сотрудника банка.
Не понимая, что ее обманывают, потерпевшая под диктовку звонивших оформила займ в мобильном приложении банка и перевела 150 тысяч рублей на указанный ими «киви-кошелек».
Когда злоумышленники перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
Уважаемые жители Якутии! Если вам звонят, представляясь банковскими сотрудниками или «службой безопасности банка» и сообщают, что мошенники пытаются оформить кредит на ваше имя, затем предлагают продиктовать данные карты, убеждают перевести деньги на отдельный «безопасный счет», а также оформить «встречный» кредит для защиты ваших денежных средств, то НЕ ВЕРЬТЕ! Это и есть мошенники!
Добавить комментарий
+7 (999) 174-67-82
Лучше вообще заблокировать звонки от неизвестных номеров. Если очень нужный человек,то найдет и через ватсап или СМС.