Телефонные мошенники сорвали куш 

46-летняя женщина поверила телефонным аферистам и перевела им 150 000 рублей

В г. Якутске сотрудница «Ресурсного центра при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия)», выполняя указания мошенников, которые те озвучивали ей по телефону, оформила кредит и перевела аферистам.

Днем 46-летней женщине позвонили незнакомцы: сначала это был «сотрудник Центробанка», который сообщил о мошеннических действиях, связанных с ее банковским счетом. Следом разговор продолжил мужчина якобы из Следственного комитета, который просил помочь в поимке настоящего мошенника и следовать инструкциям сотрудника банка.

Не понимая, что ее обманывают, потерпевшая под диктовку звонивших оформила займ в мобильном приложении банка и перевела 150 тысяч рублей на указанный ими «киви-кошелек».

Когда злоумышленники перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Уважаемые жители Якутии! Если вам звонят, представляясь банковскими сотрудниками или «службой безопасности банка» и сообщают, что мошенники пытаются оформить кредит на ваше имя, затем предлагают продиктовать данные карты, убеждают перевести деньги на отдельный «безопасный счет», а также оформить «встречный» кредит для защиты ваших денежных средств, то НЕ ВЕРЬТЕ! Это и есть мошенники!