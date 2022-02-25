Телефонные мошенники повышают профессионализм

Работник алданского предприятия перечислил им 345 тысяч рублей

В отдел МВД России по Алданскому району обратился работник одного из предприятий с заявлением о том, что неизвестные лица обманным путем завладели его деньгами в сумме 345 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что на телефон заявителя поступил звонок с номера +7-800-100-44-40, неизвестные сообщили о попытке снятия денежных средств с его карты банка ВТБ. Мужчина не поверил, так как знал о подобных уловках мошенников – на участке, где он работает, имеются информационные листовки с предупреждениями быть бдительными и не разговаривать с телефонными мошенниками. Тогда злоумышленники назвали четыре последних цифры его карты, срок окончания ее действия, а также сообщили об имеющейся у него резервной карте «Мультикарта» и попросили произнести фразу «Подтверждаю действие карты», что мужчина и сделал. Неизвестные предупредили, что на его номер телефона придет ссылка, по которой необходимо перейти и перевести свои сбережения.

В ходе разговора со счета заявителя было списано 84 108 руб., неизвестные объяснили это тем, что средства были переведены на резервный счет «Мультикарты», однако, там не появились. Мужчина поинтересовался, куда пропали деньги, на что получил ответ, что программа перегружена и сумма обязательно поступит на резервный счет в течение нескольких минут. Испугавшись за сохранность оставшейся суммы сбережений, под диктовку неизвестных мужчина перевел их в банк «Открытие» на счет сотрудника этого банка, поверив, что сумма сразу же будет переведена на его резервный счет. На продиктованный номер телефона +7-962-038-78-59 мужчина осуществил два платежа по 100 тысяч рублей каждый и один на сумму 60 тысяч рублей, после чего мошенники перестали выходить на связь.

Потерпевший признался, что слышал о различных формах мошенничества, о том, что злоумышленники могут представляться сотрудниками полиции, службы безопасности банка и вводить людей в заблуждение, читал о них в новостях, в группах мессенджера, слышал по радио, но не думал, что сам может попасться на их уловки.

Полиция предупреждает: с незнакомых номеров звонят мошенники!