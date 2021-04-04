Телефонные мошенники ловко провели якутянку

Женщине поступил звонок от псевдосотрудника службы безопасности банка, который сообщил, что на её имя мошенники якобы оформили кредит.

Звонивший заявил, что для «аннулирования» действий аферистов ей необходимо продиктовать реквизиты банковской карты, а также поступившие смс–коды. Потерпевшая, испугавшись обязательств, выдала злоумышленнику всю запрашиваемую информацию. Однако после диалога с «банкиром» она зашла в мобильное приложение и увидела, что на её имя оформлен кредит на сумму более 100 000 рублей. При этом мошенник успел вывести 99 911 рублей.

Уважаемые граждане! Не стоит доверять звонкам с незнакомых номеров. Важно помнить, что сотрудники банка никогда не будут звонить вам и сообщать о каких – либо финансовых операциях по вашим счетам и тем более запрашивать конфиденциальные данные банковских карт! Так делают только мошенники!

ОМВД России по Мирнинскому району