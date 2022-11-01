01.11.2022
11:02
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Общество

Телебашня загорится цветами флага ЛНР

Сегодня Якутская телебашня загорится цветами флага Луганской Народной Республики.

Сегодня, 1 ноября, подсветка Якутской телебашни окрасится цветами флага  Луганской Народной Республики.   

Напомним, в рамках мероприятий Дня народного единства в Якутии подсветка телебашни г. Якутска с 31 октября по 4 ноября с 21.00 до 22.00 часов окрасится цветами флагов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав Российской Федерации. 

31 октября Якутская телебашня окрасилась цветами Донецкой Народной Республики. 1 ноября она загорится  цветами флага Луганской Народной Республики, 2 ноября – Запорожской области, 3 ноября – Херсонской области, 4 ноября – триколора Российской Федерации.  

День народного единства страна в этом году отмечает с новыми субъектами РФ. В России теперь 89 регионов, население увеличилось почти на 6,2 млн человек и составляет более 152 млн человек. Площадь Российской Федерации увеличилась более чем на 100 тысяч квадратных километров. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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