Телебашня загорится цветами флага ДНР

В рамках мероприятий Дня народного единства в Якутии подсветка телебашни г. Якутска с 31 октября по 4 ноября с 21.00 до 22.00 часов окрасится цветами флагов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав Российской Федерации.

31 октября подсветка Якутской телебашни загорится цветами Донецкой Народной Республики, 1 ноября – Луганской Народной Республики, 2 ноября – Запорожской области, 3 ноября – Херсонской области, 4 ноября – триколора Российской Федерации.

День народного единства страна в этом году отмечает с новыми субъектами РФ. В России теперь 89 регионов, население увеличилось почти на 6,2 млн человек и составляет более 152 млн человек. Площадь Российской Федерации увеличилась более чем на 100 тысяч квадратных километров.