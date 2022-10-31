31.10.2022
12:15
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Общество

Телебашня загорится цветами флага ДНР

В рамках мероприятий Дня народного единства в Якутии подсветка телебашни г. Якутска с 31 октября по 4 ноября с 21.00 до 22.00 часов окрасится цветами флагов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав Российской Федерации. 

31 октября подсветка Якутской телебашни загорится цветами Донецкой Народной Республики, 1 ноября –  Луганской Народной Республики, 2 ноября – Запорожской области, 3 ноября – Херсонской области, 4 ноября – триколора Российской Федерации.  

День народного единства страна в этом году отмечает с новыми субъектами РФ. В России теперь 89 регионов, население увеличилось почти на 6,2 млн человек и составляет более 152 млн человек. Площадь Российской Федерации увеличилась более чем на 100 тысяч квадратных километров. 

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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