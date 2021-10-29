Телебашня в Якутске засветится красным цветом в честь Всемирного дня борьбы с инсультом

Сегодня, 29 октября в честь Всемирного Дня борьбы с инсультом иллюминация телебашни РТРС в Якутске будет окрашена в красный цвет с 18:00 до 19:00 часов.

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. История даты, отмечаемой сегодня в 16-й раз, началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией, а в 2006 году была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, которая и учредила этот День.

Главная задача мероприятий по первичной профилактике инсульта – повышение осведомленности населения о проблеме инсульта, о предупредительных мерах, а также важности правильного и своевременного оказания первой помощи.

Очень важно сразу распознать симптомы инсульта, ведь чем раньше начато лечение, тем лучше человек восстанавливается после инсульта. Экстренность госпитализации и начала терапии обусловлена существованием для инсульта так называемого терапевтического окна (4-4,5 часа), начала лечения, в пределах которого можно свести к минимуму или вовсе устранить тяжелые последствия этого заболевания.

Как же опознать инсульт?

1 Попросите человека улыбнуться. При начальной стадии инсульта у человека поражается одна из частей лица, что приводит к кривой улыбке;

2 Попросите повторить простое предложение (речь будет замедлена, человек может не вспомнить текст).

3 Попросите поднять обе руки (не сможет или только частично сможет поднять).

4 Попросите высунуть язык (если язык искривлен, повернут — это тоже признак).

Если у человека возникнут проблемы при выполнении одного из этих заданий необходимо срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Берегите себя и своих родных