Телебашня в Якутске засияет в Всемирный день телевидения

21 ноября с 19 до 20 часов филиал РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)» включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в г. Якутск. Вместе с якутской телебашней праздничной подсветкой украсятся телебашни РТРС в Белгороде, Грозном, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Саранске, Красноярске, Челябинске и других городах. Целый день на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться видеоролик с телевизионной настроечной таблицей, а с приходом сумерек включится дополняющая его архитектурно-художественная подсветка.

Всемирный день телевидения отмечается ежегодно с 21 ноября 1996 года, когда в ООН прошел первый Всемирный телевизионный форум. Он призван призванный привлечь внимание к роли телевидения в современном мире. Нынешний праздник отмечается в год 90-летия телевидения России. Днем рождения отечественного ТВ считается 1 октября 1931 года, когда начались первые опытные регулярные передачи движущихся изображений по радио из студии при Московском радиоузле. В наш регион регулярное телевещание пришло в 1963 году, когда в Якутске появился свой передающий комплекс.

В ХХ веке развитие телевидения прошло огромный путь – от передачи статичных «картинок» до привычных нам динамических изображений, от черно-белого -до цветного, от одной — двух программ, идущих в эфире всего несколько часов в день, до полноценного круглосуточного вещания.

Настоящей телевизионной революцией XXI века стал переход с аналогового на современное цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ). РТРС, объединивший в единую структуру все телецентры нашей страны, построил крупнейшую в мире цифровую телесеть из 5040 передающих станций, 211 из которых находятся в Республике Саха (Якутия). Это позволяет 95.3284% жителей республики принимать в высоком качестве 20 телевизионных и три радиоканала в стандарте DVB-T2 без абонентской платы. Помимо федеральных программ, телезрителям доступны программы «ГТРК-Саха» на каналах «Россия-1» и «Россия-24», и «Якутия-24» на канале «ОТР». Для сравнения: до перехода на «цифру» жители региона могли смотреть в среднем 3 аналоговых программ, зачастую с «рябью» и «снежком».

У цифрового эфирного телевидения нет помех. Как показывает статистика федеральной горячей линии по цифровому ТВ, в 99,9% обращений с жалобами на “замирающую” картинку или пропадание сигнала вызваны неверно подобранной приемной антенной телезрителя». Специалисты РТРС напоминают, что комнатная антенна подходит для приема только на небольшом расстоянии от телебашни, в пределах прямой видимости. В городе с плотной застройкой рекомендуется подключаться к коллективной антенне, расположенной на крыше многоквартирного дома. В остальных случаях – использовать индивидуальную наружную антенну, выбирая тип устройства (активная или пассивная) и характеристики (коэффициент усиления) в зависимости от расстояния до передающей телевизионной станции. Эти параметры можно найти на сайте по адресу “карта.ртрс.рф”

Направлять антенну нужно на телебашню, добиваясь оптимальных значений уровня и качества сигнала. В большинстве приставок и телевизоров есть функция вывода на экран этих параметров. Для уверенного приема показатели уровня должны быть от 60%, а качества — 100%. Это главное условие, обеспечивающее четкую «картинку» на экране. Более подробно о приемном оборудовании можно прочитать на сайте ртрс.рф

Если нет возможности организовать прием самостоятельно, лучше доверить установку, настройку и обслуживание приёмного оборудования специалистам. Ближайшие пункты сервисного обслуживания можно найти на сайте карта. ртрс.рф , где на вкладке «Сервис» мастера сами добавляют свои контакты. Либо воспользоваться мобильным приложением «Телегид», где размещена подробная информация о цифровом эфирном телевидении в регионе и всех объектах цифровой телесети.