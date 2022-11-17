17.11.2022
12:45
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Якутск
Телебашня в Якутске загорится цветами акции «Мне не фиолетово»
17 ноября филиал РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)» включит фиолетовую подсветку на главной телевизионной башне региона в поддержку всероссийской социальной акции «Мне не фиолетово».
Подсветка на башне будет включена с 17:00 до 18:00.
Ежегодная социальная акция «Мне не фиолетово» приурочена к Всемирному дню недоношенных детей и призвана поддержать семьи с детьми, появившимися на свет раньше срока. Организатор – фонд «Право на чудо».
Фиолетовый – официальный цвет фонда. Он символизирует надежду, сострадание и открытость.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: филиал РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)»
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