Тельцы! Не покупайте недвижимость сегодня до 14 часов, потому что…

Ежедневный гороскоп, пятница 9 августа 2019

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 7:30 до 14:00. После этого Луна движется из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта-19 апреля)

Из-за Предупреждения о Луне это плохой день для финансовых решений и крупных покупок. Тем не менее, это веселый, игривый день! Наслаждайтесь долгим обедом с кем-то. Забронируйте заранее. Наслаждайтесь искусством или принимайте участие в творческих проектах, потому что сегодня вы общаетесь со своей музой.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обратите внимание на ограничения оповещения Луны (см. Выше). Тем не менее, это сказочный день, чтобы развлечься дома. Пригласите гостей на хорошую еду и питье! Если вы изучаете варианты недвижимости, подождите, пока не закончится оповещение о Луне, прежде чем действовать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам понравится общаться с братьями и сестрами, родственниками и соседями, потому что у всех хорошее настроение! Вы будете чувствовать себя любимым всеми! Тем не менее, прислушайтесь к ограничениям Лунной тревоги. Ограничьте расходы во время оповещения, тратьте только на еду, топливо и развлечения.

Рак (21 июня-22 июля)

Это сложный день. Это прекрасный день для бизнеса, коммерции и получения прибыли, однако во время фактического оповещения о Луне не соглашайтесь ни на что важное или подписывайте важные документы. Просто получите вашу информацию и данные, а затем подождите.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя довольным и стремитесь общаться с другими. Хотя традиционно планетарные аспекты сегодня хороши для финансовых вопросов, не делайте ничего важного во время Лунной тревоги. В это время ограничьте свои расходы на еду, бензин и развлечения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы довольны собой так же, как и другими. Вы рады быть живым и чувствовать себя хорошо! Тем не менее, большая часть этого дня – оповещение о Луне, которое прекрасно подходит для общения и творчества, но плохо подходит для покупок и бизнеса. (См. Выше.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это потрясающий день, чтобы пообщаться с друзьями или пообщаться с клубами, группами и организациями, потому что атмосфера отличная! Люди энергичны и полны энтузиазма и рады вас видеть. Примечание: если вы принимаете участие, не делайте ничего добровольно или не соглашайтесь ни на что-то важное во время оповещения о Луне. (См. Выше.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, поэтому они могут обратиться к вам с предложением. Не принимайте его во время оповещения о Луне. (См. Выше.) В течение этого времени не делайте ничего добровольно. Как только оно закончится – действуйте быстро!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете наслаждаться вечеринками, путешествовать с друзьями и исследовать новые идеи сегодня, потому что это дружеский, оптимистичный день. Однако, поскольку большая часть этого дня – оповещение о Луне, это плохой день для важных решений или покупок. (Проверьте Лунное оповещение выше.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не принимайте важных финансовых решений во время оповещения о Луне (см. Выше). Но это отличный день, чтобы извлечь выгоду из богатства других. Держите карманы открытыми! Как только Лунная тревога закончилась, захватите свой выигрыш!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня все вокруг будут в хорошем настроении, поэтому это прекрасный день, чтобы насладиться общественными мероприятиями и развлечениями. Это также романтический день! Помимо приятного времяпровождения с друзьями и партнерами, вам также понравится общаться с группами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это положительный рабочий день для вас, потому что вы будете ладить с коллегами и клиентами, потому что все счастливы. Возможность увеличить ваш заработок и исследовать новые проекты. Однако, не принимайте важных решений во время оповещения о Луне. Ограничьте свои расходы в это время едой, топливом и развлечениями.

Если ваш день рождения сегодня

Стилист Влад Лисовец разделяет ваш день рождения сегодня. Вы ответственны и реалистичны. Вы также добры, внимательны и щедры. Вы трудоголик, стремящийся к совершенству. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Быть инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.