Тела двух погибших нашли на месте падения самолета Ан-2…

Сегодня, авиаразведку в Кобяйском районе проводило воздушное судно авиакомпании «Полярные авиалинии» с 3 спасателями РПСБ на борту. Во время облета в 46 км Ю-В от н.п. Себян-Кюель были обнаружены фрагменты самолета Ан-2, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РС(Я).

Проведена посадка вертолета Ми-8, наземной группой начат осмотр места обнаружения фрагментов. В ходе осмотра установлены обгоревшие останки самолета, бортовой номер установить не удалось, возле самолета обнаружено тело 1-го обгоревшего человека, в кабине самолета обнаружено тело 2-го человека, также обгорело. Поисковые мероприятия продолжаются.

Напоминаем, что 21 июня поступило сообщение о не выходе на связь воздушного судна Ан-2, борт не приземлился в назначенное время на площадке «Вертикальный» геологоразведочного месторождения в Кобяйском районе. Отметим, что общая площадь ПСР составляла 22 400 км. кв. С нарастающим итогом налет авиации МЧС России и а/к «Полярные авиалинии» составил порядком 80 часов.