23.08.2022
10:38
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Происшествия

Тела двоих мужчин обнаружены на месте пожара

Тела двоих мужчин обнаружены на месте пожара, который произошел вечером 22 августа в заброшенной бане в местности Тумул Усть-Майского района Якутии.

При этом МЧС Якутии сообщает, что вызов не поступал и пожарные на место происшествия не выезжали. Строение площадью 6 кв. м уничтожено огнем полностью.

Обнаружены тела двоих мужчин 2004 г. р. Работают сотрудники Следственного комитета, МВД и дознаватель МЧС России.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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