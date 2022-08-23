23.08.2022
10:38
645
Происшествия
Тела двоих мужчин обнаружены на месте пожара
Тела двоих мужчин обнаружены на месте пожара, который произошел вечером 22 августа в заброшенной бане в местности Тумул Усть-Майского района Якутии.
При этом МЧС Якутии сообщает, что вызов не поступал и пожарные на место происшествия не выезжали. Строение площадью 6 кв. м уничтожено огнем полностью.
Обнаружены тела двоих мужчин 2004 г. р. Работают сотрудники Следственного комитета, МВД и дознаватель МЧС России.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.08.2022
0
1
23.08.2022
0
94
23.08.2022
0
215
23.08.2022
0
161
23.08.2022
0
639
23.08.2022
0
371
23.08.2022
0
255
23.08.2022
0
192
23.08.2022
0
490
23.08.2022
0
188
23.08.2022
0
165
23.08.2022
0
692
23.08.2022
0
399
23.08.2022
0
2724
23.08.2022
0
2432
23.08.2022
0
760
22.08.2022
0
216
22.08.2022
1
672
22.08.2022
0
299
22.08.2022
0
402
22.08.2022
0
2532
22.08.2022
0
2113
22.08.2022
0
2411
22.08.2022
0
276
22.08.2022
0
7843
22.08.2022
0
439
22.08.2022
0
4063
22.08.2022
0
6180
22.08.2022
0
1386
22.08.2022
0
2403
22.08.2022
0
469
22.08.2022
0
1599
22.08.2022
0
4707
22.08.2022
0
1272
22.08.2022
0
734
22.08.2022
0
521
22.08.2022
0
255
22.08.2022
0
247
22.08.2022
0
543
22.08.2022
0
371
22.08.2022
0
2470
22.08.2022
0
255
22.08.2022
0
490
22.08.2022
0
310
22.08.2022
0
291
22.08.2022
0
274
22.08.2022
0
397
22.08.2022
0
360
22.08.2022
0
401
22.08.2022
0
6649
22.08.2022
0
691
22.08.2022
0
334
22.08.2022
0
343
22.08.2022
0
403
22.08.2022
0
307
22.08.2022
0
1252
22.08.2022
0
294
22.08.2022
0
1043
22.08.2022
1
1061
22.08.2022
0
506
22.08.2022
0
675
ТОП НОВОСТИ
20.08.2022
0
20249
17.08.2022
0
14973
18.08.2022
0
13709
20.08.2022
0
11819
21.08.2022
0
11416
17.08.2022
0
10615
19.08.2022
0
9735
21.08.2022
0
9275
20.08.2022
0
8763
22.08.2022
0
7836
Добавить комментарий