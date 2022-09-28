Технопарк Якутия: Каждый победитель получит полмиллиона рублей

ГАУ «Технопарк «Якутия» и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере приглашают принять участие в конкурсе инновационных проектов «УМНИК»

Целью федеральной программы «УМНИК» является поддержка молодых учёных, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. Программой поддерживаются следующие направления:

Цифровые технологии

Медицина и технологии здоровьесбережения

Новые материалы и химические технологии

Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии

Биотехнологии

Ресурсосберегающая энергетика

Каждый победитель получает грант в размере 500 тысяч рублей из федерального бюджета на проведение научно-исследовательских работ (НИР).

Отбор пройдет в рамках обновленного положения о программе «УМНИК», основными изменениями которого являются:

продолжительность выполнения НИР: 1 год;

два этапа по 6 мес. (аванс – 200 тыс. руб., выплата по факту сдачи промежуточного отчета – 300 тыс. руб.)

Участие могут принять граждане в возрасте от 18 до 30 лет, ранее не побеждавшие в программах Фонда.

Заявки принимаются до 16 октября 2022 г. на сайте umnik.fasie.ru/yakutskk. Защита проектов состоится 19 октября 2022 г.

По всем вопросам о конкурсном отборе обращайтесь по телефону: 50-71-90, Ильяс Николаев, электронная почта: umnik.ykt@gmail.com.

Подробности о программе можно узнать на сайте фонда: www.fasie.ru