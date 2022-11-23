Технология «Гемба» в медицинских учреждениях Якутии

В рамках регионального проекта «Эффективный регион» в республике, в учреждениях здравоохранения, участвующих в реализации Национальной социальной инициативы работают проектные группы по технологии «Гемба». Их задача улучшение сервисов медицины, внедрение бережливых технологий, для чего на местах изучаются все медицинские процессы.

Так, в эти дни были рассмотрены итоги реализации дорожной карты «Информационная поддержка женщин в послеродовых отделениях акушерских стационаров по вопросам особенностей течения послеродового периода и грудного вскармливания». О ходе внедрений информировали специалисты Перинатального центра ЯРКБ и Намской райбольницы. Ими разработаны регламент информирования женщин о послеродовом периоде и приоритетах грудного вскармливания, речевые модули, сценарии консультаций, а также чек-листы информационного сопровождения для сотрудников послеродовых отделений, которые активно внедрены в ежедневную практику больниц.

По итогам анкетирования пациентов выявлено, что показатель рекомендуемости этих медицинских учреждений, индексы клиентских усилий и удовлетворённости пациентов уверенно подходят к целевым показателям. Заместителем министра Любовью Бурнашевой отмечено, что это хороший результат работы проектных групп, в которые вошли врачи Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи, специалисты Центра бережливых технологий ВШИМ при Главе, Центра стратегических исследований при Главе и Минздрава.

По итогам данного «Гемба» больницам даны рекомендации по дальнейшей тактике.