ТехноЧаянда. Технологии жизнеобеспечения

Чаяндинское месторождение ООО «Газпром добыча Ноябрьск», несмотря на удаленность от населенных пунктов, полностью обеспечено всем необходимым для надежной работы оборудования и персонала.

Здесь применяется современная система очистки питьевой воды — обратный осмос. Это мембранный метод фильтрации от всех растворенных примесей. Данная техника отлично справляется с высокой минерализацией местной воды. Обратноосмотическая мембрана проницаема для молекул Н2О и непроницаема для молекул других веществ. Таким образом вода за несколько циклов под давлением разделяется на чистую и загрязненную.

Происходит это так. Вода поступает со скважин водозабора глубиной 120 м, обустроенных на месторождении, в резервуары хранения. Таких резервуаров всего 4. На установке комплексной подготовки газа №3 — 2 резервуара по 2000 куб. м и на опорной базе еще 2 резервуара по 1000 куб. м. каждый.

Далее вода поступает на две станции очистки. Их производительность 50 и 350 куб. м в сутки. В аэрационных камерах происходит насыщение жидкости кислородом для ускорения реакции окисления и уменьшения содержания железа. Затем вода проходит через мембраны и попадает в резервуары запаса чистой воды. Их общий объем составляет 500 куб. м. Данная вода приближена по составу к дистиллированной. Поэтому ее обогащают необходимыми солями и минералами до требуемых норм.

Перед тем, как воду можно будет пить, она проходит систему очистки ультрафиолетом. Это позволяет избавиться от вредных вирусов и бактерий.

Регулярно питьевую воду, полученную на Чаяндинском месторождении, отправляют на анализ в лабораторию г. Ленска (Якутия), где она подтверждает свое качество. Таким образом, обеспечивается безопасность здоровья персонала.

Справка

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области).

Чаяндинское месторождение открыто в 1983 году (лицензию на разработку «Газпром» получил в 2008 году). ООО «Газпром добыча Ноябрьск» выступало заказчиком работ, а теперь является эксплуатирующей организацией.

Месторождение расположено в Ленском районе Республики Саха (Якутия). По размеру запасов (В1+В2) относится к категории уникальных — 1,2 трлн куб. м газа. Проектная годовая производительность — 25 млрд куб. м газа. Газ имеет сложный компонентный состав, в том числе содержит значительные объемы гелия.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение имеет сложное геологическое строение и особые термобарические пластовые условия (давление и температура). Поэтому для его освоения «Газпром» применяет самые передовые технические достижения.