01.03.2022
16:18
128
Экология
Техника безжалостно ломает деревья, посаженные студентами и преподавателями
Подписчики телеграмм-канала YKT TOP поделились фотографиями, где возле КТФ СВФУ техника «сломала» деревья, которые с любовью сажались преподавателями и студентам СВФУ.
Фото: YKT TOP
Источник: YKT TOP
#республика саха (якутия)#Техника ломает деревья посаженные студентами и преподавателями СВФУ#Якутия#Якутск
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