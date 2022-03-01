01.03.2022
16:18
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Экология

Техника безжалостно ломает деревья, посаженные студентами и преподавателями

Подписчики телеграмм-канала YKT TOP поделились фотографиями, где возле КТФ СВФУ техника «сломала» деревья, которые с любовью сажались преподавателями и студентам СВФУ.

Фото: YKT TOP
Источник: YKT TOP
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