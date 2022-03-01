Техника безжалостно ломает деревья, посаженные студентами и преподавателями

Подписчики телеграмм-канала YKT TOP поделились фотографиями, где возле КТФ СВФУ техника «сломала» деревья, которые с любовью сажались преподавателями и студентам СВФУ.

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