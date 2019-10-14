Техническое перевооружение: объекты теплоснабжения Якутии переводятся на природный газ

27 миллионов рублей в год. Таков экономический эффект от технического перевооружения котельной «Больничный комплекс» с переводом на газ вместо жидкого топлива и строительство новой котельной «МПМК» в селе Бердигестях Горного улуса. На днях будет завершен монтаж здания.

Перевод котельных с дорогостоящих видов топлива — газоконденсатного и сырой нефти — на природный газ и местный уголь — одно из эффективных направлений инвестиционной программы ГУП «ЖКХ РС (Я)» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы.

В рамках инвестиционной программы на 2019 год в Горном улусе началось строительство двух теплоисточников с переводом на газ – «Центральная» в с. Асыма и «МПМК» в с. Бердигестях.

По поручению Правительства Республики Саха (Якутия) начата полная модернизация котельной больничного комплекса в с. Бердигестях. По данным отдела инвестиций ГУП «ЖКХ РС(Я)», срок окупаемости технического перевооружения котельной больничного комплекса и строительство новой котельной «МПМК» составит около двух лет.

Отметим, что в республике ведется системная работа по газификации населенных пунктов. В декабре текущего года планируется сдать в эксплуатацию первый этап магистрального газопровода «Сила Сибири». В планах строительство более 2,7 тыс. км магистральных газопроводов, 1,7 тыс. км газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов протяженностью 1,5 тыс. км, что позволит газифицировать Ленский, Олекминский, Алданский и Нерюнгинский районы Республики Саха (Якутия).