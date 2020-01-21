Технический сбой на АЗС «Саханефтегазсбыта» оперативно устранен

21 января в Якутске на АЗС № 4 АО «Саханефтегазсбыт» по улице Чернышевского 4/1 произошел единичный технический сбой в работе топливо-раздаточной колонки № 2. Незамедлительно по факту обращения клиента были приняты меры по устранению неполадки.

Как рассказал директор Якутской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» Аркадий Антонов случился единичный сбой в работе одной ТРК, запал клапан подачи топлива.

Все колонки на данном АЗС были протестированы на предмет исправности подачи топлива. Такую процедуру проводят при помощи мерника, которую перед использованием пломбируют и калибруют. Прибор определяет точность отпуска топлива на колонке.

На данный момент дефект устранен, колонка работает исправно.

АО «Саханефтегазсбыт» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит неравнодушного клиента, который вовремя обратил внимание на неисправность.