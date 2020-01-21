21.01.2020
17:55
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Экономика

Технический сбой на АЗС «Саханефтегазсбыта» оперативно устранен

21 января в Якутске на АЗС № 4 АО «Саханефтегазсбыт»  по улице Чернышевского 4/1 произошел единичный  технический сбой в работе топливо-раздаточной колонки № 2. Незамедлительно по факту обращения клиента были приняты меры по устранению неполадки. 

Как  рассказал директор Якутской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт»  Аркадий Антонов случился единичный сбой в работе одной ТРК, запал клапан подачи топлива. 

Все колонки на данном АЗС были протестированы на предмет исправности подачи топлива. Такую процедуру проводят при помощи мерника, которую перед использованием пломбируют и калибруют. Прибор определяет точность отпуска топлива на колонке. 

На данный момент дефект устранен, колонка работает исправно.

АО «Саханефтегазсбыт»  приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит неравнодушного клиента, который вовремя обратил внимание на неисправность.

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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