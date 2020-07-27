Когда откроются театры Якутии?

Роспортебнадзор подготовил методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Рекомендации созданы на основании предложений Минкультуры России, передает ЯСИА.

Деятельность театров и проведения концертов возобновляется на основании решения руководители субъектов страны с учетом предложений главного государственного санитарного врача. Театрам необходимо соблюдать противоэпидемические меры, в т.ч. на репетициях, во время спектаклей, монтажа оборудования сцены и т.д. Правила распространяются на мероприятия для всех возрастов.

Что ждет зрителей

Одно из главных правил – проведение спектаклей и концертов с массовыми сценами запрещено. Поэтому пока в репертуары театров вернутся более камерные постановки. Билеты Роспотребнадзор рекомендует продавать максимально бесконтактным способом, а оплату в кассе организовать через терминал или приложения на смартфонах. Зрители в театр и на концерт должны прийти в защитной маске, театрам рекомендовано организовать точку продаж масок. Привычных театральных бутербродов и пирожков в буфетах зрители не найдут, только воду в промышленной упаковке. А вот бинокли выдавать будут, но вместе с дезинфицирующей салфеткой.

Что касается рассадки зрителей в зале, то этот вопрос, по словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, будет доработан во второй половине августа. «Предложения будут направлены в Роспотребнадзор. Мы ожидаем, что театры начнут сезон по готовности, ориентировочно – в середине сентября. Но всё, безусловно, зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах», – отмечает Ольга Любимова.

Как будут работать артисты

Подготовил Роспотребнадзор рекомендации и для артистов. На репетициях и спектаклях артисты, безусловно, работают без масок, а вот вне сцены и репетиции маску носить рекомендуется. Гримироваться можно только индивидуальным гримом, гримеры должны работать в перчатках и менять их, обрабатывать руки после работы с каждым артистом. При этом гримерные столики рядом стоять не должны, расстояние привычное – 1,5 м.

Поющие и выразительно говорящие артисты на репетициях должны соблюдать расстояние не менее 4 метров. Репетиционные залы должны регулярно проветривать и дезинфицировать, также обеспечить работу вентиляции в здании. Артистов и работников театра должны обеспечить масками на период смены и дезинфицирующими средствами для рук. На входе руки необходимо продезинфицировать, и замерить температуру.

Как будут работать музыканты

Во время репетиции музыканты не должны обмениваться нотами, деталями инструментов и т.д., а находиться должны на расстоянии не менее 1,5 м. – это касается артистов струнных групп, ударников, арфистов, клавишников. А вот артисты духовых инструментов должны находиться чуть дальше – на расстоянии не менее 2 м. Перед инструментами, по рекомендациям Роспотребнадзора, должны быть установлены защитные экраны. Для каждого в струнной группе устанавливаются отдельные пульты, если при расстоянии в 1,5 м между стульями возникают трудности с чтением нот. Между дирижером и артистами на репетиции также должно быть расстояние не менее 2 м., а на концерте не менее 1,5 м. После каждой репетиции и мероприятия место работы музыкантов будет дезинфицироваться.

Театры Якутии планируют постепенно начинать открытие театральных сезонов с середины сентября.